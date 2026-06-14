Россияне готовят эвакуацию штабов Черноморского флота из Севастополя

В Черноморском флоте рф готовятся к переносу остатков органов управления из оккупированного Севастополя в российский Новороссийск.

Об этом 14 июня заявили представители партизанского движения «АТЕШ».

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По их данным, в штабных структурах уже прорабатываются сценарии перемещения командных органов, а часть офицеров ЧФ рф якобы уже перевозит свои семьи из Крыма.

В публикации также напомнили, что 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по программно-аппаратным комплексам авиации в Севастополе ракетами Storm Shadow. По данным партизан, тогда был поражен штаб авиации Черноморского флота рф на улице Гоголя в Севастополе.

В движении заявляют, что после этого удары по оккупированному Крыму усилились, а логистическая ситуация для российских войск существенно усложнилась. По словам информаторов из числа российских военнослужащих, часть офицеров уже занимается практичными вопросами переезда – перевозит семьи, избавляется от имущества и обустраивается в Новороссийске еще до официальных приказов.

В «Атеш» утверждают, что внутри командования флота растет напряжение, а решение о перемещении штабов является следствием системного давления на военную инфраструктуру в Крыму.

«Содержание штабных структур на полуострове становится для оккупантов все более дорогим и рискованным решением. Судя по тому, как развивается ситуация, ближайшие месяцы могут стать для оккупационных сил в Крыму самыми тяжелыми за все время с начала войны. Мы продолжаем отслеживать перемещения и фиксировать изменения в структуре командования ЧФ рф», – добавляют партизаны.

Напомним, Крым периодически попадает под атаки Сил обороны. В частности, в ночь на 13 июня взрывы и работу российской противовоздушной обороны слышали жители Севастополя, Симферополя, Джанкоя, а также Сакского района.

А в ночь на 11 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по военному объекту Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе.

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