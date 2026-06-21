В Бразилии из-за хакерской атаки разослали фейковые предупреждения о «вторжении пришельцев»

Жители нескольких городов Бразилии в ночь на 20 июня получили тревожные экстренные оповещения о якобы вторжении инопланетян. Впоследствии выяснилось, что сообщения были фейковыми и стали следствием масштабной хакерской атаки на государственную систему оповещения.

Об этом сообщает бразильское издание G1.

По данным журналистов, неизвестные взломали платформу Национальной гражданской обороны, через которую рассылаются официальные экстренные сообщения. Фейковые оповещения получили жители как минимум семи городов.

В некоторых сообщениях людей призывали готовиться к нападению пришельцев, а в других содержался бессмысленный набор слов. Также в текстах неоднократно упоминалось слово «мизантропия».

В Национальной гражданской обороне подтвердили факт взлома. По информации ведомства, система была скомпрометирована около 01:30, после чего злоумышленники удаленно разослали ложные оповещения в разные регионы страны.

Сейчас инцидент расследует Федеральная полиция Бразилии. Работу системы экстренных оповещений планируют восстановить только после полной проверки ее безопасности.

Несмотря на беспокойство, которое вызвали фейковые сообщения, в социальных сетях ситуация быстро стала поводом для шуток и мемов о «вторжении инопланетян».

Напомним, ранее министерство обороны США запустило процесс рассекречивания и публикации файлов, касающихся наблюдений за неопознанными летающими объектами.

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