Вэнс полетит в Швейцарию для переговоров с Ираном – CNN

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует сегодня отправиться в Швейцарию на фоне подготовки к переговорам с Ираном.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации журналистов, спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже находятся на месте и занимаются проработкой технических аспектов переговорного процесса.

Сам Венс в комментарии Fox News ранее отметил, что график переговоров остается гибким из-за постоянного изменения обстоятельств.

«Мы будем планировать переговоры, когда ключевые представители иранского правительства, а также правительства Катара и Пакистана прибудут. Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда находятся в определенном движении», – сказал он.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Документ обязывает Тегеран полностью разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов. А США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.

Однако 19 мая The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников написала, что американские спецслужбы предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.