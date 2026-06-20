Вэнс полетит в Швейцарию для переговоров с Ираном – CNN

Вице-президент США Джей Ди Венс планирует сегодня отправиться в Швейцарию на фоне подготовки к переговорам с Ираном.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
По информации журналистов, спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже находятся на месте и занимаются проработкой технических аспектов переговорного процесса.
Сам Венс в комментарии Fox News ранее отметил, что график переговоров остается гибким из-за постоянного изменения обстоятельств.
«Мы будем планировать переговоры, когда ключевые представители иранского правительства, а также правительства Катара и Пакистана прибудут. Это может произойти уже завтра, но такие вещи всегда находятся в определенном движении», – сказал он.
Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Документ обязывает Тегеран полностью разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов. А США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны.
Однако 19 мая The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников написала, что американские спецслужбы предупредили администрацию Трампа о риске срыва мирного соглашения с Ираном из-за действий правительства Израиля.
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