В Запорожье и Полтаве возросло количество раненых из-за вечерних атак

Национальная безопасность
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Вечером 20 июня рф атаковала Запорожье и Полтаву. В Запорожье количество погибших возросло до пяти, пострадали по меньшей мере 12 человек. В Полтаве в результате удара баллистическими ракетами ранены 12 человек, среди которых пятеро детей, повреждены жилые дома.
Спасатели на месте удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

В Запорожье и Полтаве возросло количество раненых в результате ударов по городам вечером 20 июня.

Об этом сообщили в ГСЧС, а также в Полтавской прокуратуре и ОВА.

По данным спасателей, количество пострадавших в результате атаки на Запорожье возросло до 12 человек, но число погибших остается неизменным – удары КАБов унесли жизни пяти человек.

В Полтаве также возросло количество пострадавших из-за вечерней ракетной атаки – ранения получили 12 человек, среди них пятеро это дети.

Кроме этого, выяснились новые подробности атаки. по уточненным данным от прокуратуры, Полтаву атаковали двумя ракетами Искандер-М. В результате попаданий на территории одного из обществ возник пожар, на другом повреждены складские помещения. Также взрывной волной – жилые дома, расположенные рядом.

Напомним, Запорожье вечером 20 июня атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты.

До этого под обстрелом были Николаевщина, где известно о двух пострадавших мужчинах и зафиксировали попадание беспилотника типа «Молния». А также Херсонщина, где ранены две женщины и Днепропетровщина, где атаковали машины Укрпочты.

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