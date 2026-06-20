В Полтаве из-за атаки рф пострадали дети

Национальная безопасность
Читати українською
Оккупанты вечером 20 июня нанесли удар по Полтаве. В результате вражеской атаки пострадали дети.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российская армия вечером 20 июня нанесла удар по Полтаве. В результате вражеской атаки пострадали дети.

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Сначала было известно о троих раненых детях. Всех их госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Позже в детскую городскую больницу бригада скорой помощи доставила еще одного пострадавшего ребенка.

Ямщикова также призвала жителей быть осторожными и не прикасаться к обломкам или неизвестным предметам, которые могли остаться после обстрела. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщить спасателям или правоохранителям.

Напомним, что сегодня оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью. Погибли 5 человек, также есть раненые.

Также сообщалось, что 20 июня в Никополе Днепропетровской области под удар попали автомобили «Укрпочты». В связи с этим почтовый оператор принял решение временно приостанавить работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Дети Полтава Вторжение России Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Полтаве из-за атаки рф пострадали дети
Укрзалізниця предупредила о задержках поездов из Польши
Только за январь-май поставки бензина из Беларуси в рф выросли в 13 раз – Зеленский
В Запорожье выросло количество жертв и пострадавших из-за удара рф
Вэнс полетит в Швейцарию для переговоров с Ираном – CNN
Генштаб показал спутниковые снимки Московского НПЗ после удара украинских дронов
Оккупанты атаковали Запорожье, есть жертвы и раненые
В Ровно во время пожара погиб 11-летний мальчик, еще троих детей госпитализировали
Зеленский отреагировал на решение Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла
Трамп анонсировал новый визит в Китай
Больше новостей