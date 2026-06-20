В Полтаве из-за атаки рф пострадали дети

Российская армия вечером 20 июня нанесла удар по Полтаве. В результате вражеской атаки пострадали дети.

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Сначала было известно о троих раненых детях. Всех их госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Позже в детскую городскую больницу бригада скорой помощи доставила еще одного пострадавшего ребенка.

Ямщикова также призвала жителей быть осторожными и не прикасаться к обломкам или неизвестным предметам, которые могли остаться после обстрела. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщить спасателям или правоохранителям.

Напомним, что сегодня оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью. Погибли 5 человек, также есть раненые.

Также сообщалось, что 20 июня в Никополе Днепропетровской области под удар попали автомобили «Укрпочты». В связи с этим почтовый оператор принял решение временно приостанавить работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе.

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