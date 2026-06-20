В Ровно во время пожара погиб 11-летний мальчик, еще троих детей госпитализировали

В Ровно во время пожара в однокомнатной квартире девятиэтажного дома погиб 11-летний мальчик. Еще троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

15 мая 2026, 18:10 Какие земли в Украине больше всего страдают от пожаров во время большой войны Ежегодно в Украине от пожаров страдают сотни тысяч гектаров, из которых большинство – аграрные земли и безлесные территории возле фронта. «Слово и дело» показывает масштабы пожаров во время большой войны.

Пожар произошел утром 20 июня в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Кулика и Гудачека в Ровно.

В квартире спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика.

Также в состоянии средней тяжести госпитализировали троих детей с отравлением угарным газом. Среди пострадавших – дети в возрасте 13 и 8 лет, а также малыш, которому еще нет года.

По данным ГСЧС, на момент прибытия спасателей горела квартира и три балкона.

Параллельно с тушением пожара спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Из-за сильного задымления с помощью автолестницы эвакуировали двух женщин из соседней квартиры.

Всего во время пожара спасли пятерых людей и эвакуировали 20 жильцов дома.

На месте работали два звена газодымозащитной службы. Причину пожара сейчас устанавливают.

Напомним, недавно в Запорожье в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.

23 апреля в Николаеве в результате взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб мужчина, его сожительница получила ранения. При этом в квартире также находился ребенок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.