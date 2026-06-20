В Ровно во время пожара погиб 11-летний мальчик, еще троих детей госпитализировали

Общество
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В Ровно во время пожара в однокомнатной квартире девятиэтажного дома погиб 11-летний мальчик. Еще троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.
Фото: ГСЧС

В Ровно во время пожара в однокомнатной квартире девятиэтажного дома погиб 11-летний мальчик. Еще троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

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Пожар произошел утром 20 июня в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Кулика и Гудачека в Ровно.

В квартире спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика.

Также в состоянии средней тяжести госпитализировали троих детей с отравлением угарным газом. Среди пострадавших – дети в возрасте 13 и 8 лет, а также малыш, которому еще нет года.

По данным ГСЧС, на момент прибытия спасателей горела квартира и три балкона.

Параллельно с тушением пожара спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Из-за сильного задымления с помощью автолестницы эвакуировали двух женщин из соседней квартиры.

Всего во время пожара спасли пятерых людей и эвакуировали 20 жильцов дома.

На месте работали два звена газодымозащитной службы. Причину пожара сейчас устанавливают.

Напомним, недавно в Запорожье в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.

23 апреля в Николаеве в результате взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб мужчина, его сожительница получила ранения. При этом в квартире также находился ребенок.

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