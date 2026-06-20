В Ровно во время пожара погиб 11-летний мальчик, еще троих детей госпитализировали

В Ровно во время пожара в однокомнатной квартире девятиэтажного дома погиб 11-летний мальчик. Еще троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом.
Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.
Пожар произошел утром 20 июня в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Кулика и Гудачека в Ровно.
В квартире спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика.
Также в состоянии средней тяжести госпитализировали троих детей с отравлением угарным газом. Среди пострадавших – дети в возрасте 13 и 8 лет, а также малыш, которому еще нет года.
По данным ГСЧС, на момент прибытия спасателей горела квартира и три балкона.
Параллельно с тушением пожара спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Из-за сильного задымления с помощью автолестницы эвакуировали двух женщин из соседней квартиры.
Всего во время пожара спасли пятерых людей и эвакуировали 20 жильцов дома.
На месте работали два звена газодымозащитной службы. Причину пожара сейчас устанавливают.
Напомним, недавно в Запорожье в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.
23 апреля в Николаеве в результате взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб мужчина, его сожительница получила ранения. При этом в квартире также находился ребенок.
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