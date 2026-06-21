Силы обороны ударили по Тюменскому НПЗ новыми дронами: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени, использовав новые украинские беспилотники, способные преодолевать до 3000 километров.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По словам Зеленского, удар по Тюменскому НПЗ более чем в 2 тысячах километров от украинской границы стал частью реализации украинской стратегии дальнобойных поражений российской военной и стратегической инфраструктуры.

«Наши дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в россии, это тоже нефтепереработка. Более двух тысяч километров от нашей государственной границы. Эффективно», – сказал президент.

Зеленский сообщил, что в операции задействовали новые модернизированные беспилотники украинской компании Fire Point, которые, по его словам, способны поражать цели на расстоянии 3 тысяч километров.

Президент также подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам россии и целям на временно оккупированных территорияях. По его словам, такие операции уже влияют на логистику российской армии.

Он добавил, что реализация плана украинских дальнобойных ударов продолжается, а украинские инженеры продолжают совершенствовать беспилотные технологии.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти заявили о попытке удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени днем в субботу, 20 июня. По официальным заявлениям рф, силы ПВО якобы отразили атаку дронов, а сам объект не претерпел разрушений. Пострадавших нет, поскольку персонал предприятия был вовремя эвакуирован.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ обнародовал спутниковые снимки Московского нефтеперерабатывающего завода. На кадрах зафиксированы последствия успешного поражения этого предприятия украинскими беспилотниками во время предыдущей атаки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.