В Польше арестовали грузина по делу об убийстве российского художника

Мир
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В Польше суд арестовал гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого в Бяла-Подляске.
Семен СкрепецкийFacebook

Суд в Польше 20 июня принял решение о временном аресте гражданина Грузии, которого подозревают в убийстве 44-рокового российского художника и акциониста.

Об этом сообщила пресс-служба польской Национальной прокуратуры.

По данным следствия, прокурор Люблинского отдела Национальной прокуратуры предъявил обвинение гражданину Грузии Эльнуру А. в убийстве гражданина рф Роберта К. 15 июня 2026 года в городе Бяла-Подляска. По версии обвинения, нападавший произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять подозреваемого под стражу на три месяца.

Подозреваемого задержали 18 июня. По данным правоохранителей, он имел при себе паспорт на имя 36-летнего гражданина Грузии.

Накануне польская полиция допросила и отпустила двух граждан Беларуси, которых также проверяли по этому делу. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предполагал, что преступление могло иметь политический характер, однако подчеркивал необходимость дождаться результатов исследования.

Отметим, что инцидент произошел 15 июня в Бяла-Подляске, где был застрелен российский художник, известный под именем Семен Скрепецкий (Роберт Кузовков). На теле погибшего обнаружили многочисленные огнестрельные ранения, в том числе в голову, грудь и спину. Польские медиа сообщали, что погибший был известным карикатуристом, который публично критиковал российские власти и создавал политические сатирические работы.

Напомним, Приморский районный суд Одессы признал виновным военнослужащего из Киевской области в убийстве известного одесского активиста Демьяна Ганула и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Активиста Ганула застрелили в центре Одессы утром 14 марта прошлого года.

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