Глава Минфина США обзывал Зеленского и отговаривал Трампа от встречи с ним – СМИ

Министр финансов США Скотт Бессент якобы резко отзывался о президенте Украины Владимире Зеленском и советовал Дональду Трампу не приглашать его в Белый дом.

Об этом говорится в книге Regime Change, которую готовят к публикации журналисты The New York Times, пишет The Guardian.

Авторы утверждают, что Бессент в разговорах с окружением мог называть Зеленского оскорбительными выражениями и характеризовать его как «сложного собеседника».

«Скотт Бессент, министр финансов США, советовал Дональду Трампу не принимать Владимира Зеленского в Овальном кабинете, назвав украинского президента «малым подонком», «ребенком с особыми потребностями» и «Мистером Бином на кокаине», согласно новой книге», – говорится в тексте.

Министр финансов требовал не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет разработанное США экономическое соглашение по полезным ископаемым. Накануне Бессент посещал Киев, где переговоры переросли в 45-минутную ссору на повышенных тонах между ним и президентом Украины. Впоследствии правки украинской стороны к этому соглашению раскритиковала жена вице-президента Джей Ди Вэнса, Уша, назвав документ «ужасным».

Встреча лидеров государств, которая все же состоялась 28 февраля 2025 года, завершилась провалом. Трамп и Вэнс раскритиковали Зеленского за отсутствие официального костюма и «неблагодарность» за американскую помощь из-за его настойчивых требований относительно гарантий безопасности. После этого Бессент публично обвинил Зеленского в «неуважении к американскому народу» и дипломатических ошибках.

В материале также приводятся утверждения о внутренних спорах в команде Трампа. В частности, сам Бессент в разговорах с коллегами сравнивал Дональда Трампа с его прежним руководителем – известным миллиардером и донором Демократической партии Джорджем Соросом, заявив, что «они одной породы животные».

Напомним, ссора в Овальном кабинете произошла в конце февраля прошлого года. Тогда Зеленский преждевременно прервал свой визит в Белый дом после того, как между ним, вице-президентом США Вэнсом и президентом США Трампом произошла словесная перепалка. После этого ряд мировых лидеров выразили поддержку Украине.

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