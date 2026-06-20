В Киеве в воскресенье временно закроют две станции метро: что известно

В Киеве в воскресенье, 21 июня, в работе городского общественного транспорта ожидаются изменения. Временно не будут работать две станции метро, также изменятся маршруты некоторых троллейбусов и автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

2 июня 2026, 14:56 Как менялась стоимость проезда в метро Киева, Харькова и Днепра Метро в Киеве может подорожать с 8 до 30 грн уже в июле. В Днепре поездка стоит 10 грн. Харьков – единственный город в Украине, где проезд городским транспортом бесплатный в условиях войны. Как менялась стоимость проезда в метро – на инфографике.

Согласно сообщению, в связи с проведением массовых мероприятий в первой половине дня воскресенья станции метро «Площадь Украинских Героев» и «Дворец спорта», а также пересадочный узел между ними будут полностью закрыты для пассажиров.

Ограничения будут действовать с самого начала работы метрополитена и до фактического завершения мероприятий, ориентировочно до 14:00. В этот период поезда будут проходить мимо указанных станций без остановки.

Изменения коснутся также ряда популярных маршрутов коммунального наземного транспорта: изменятся маршруты троллейбусов №№4, 5, 7, 8, 17 и автобусов №№24, 62, 109, 110, 111, 114, 118-Д.

В частности, троллейбусы №№ 4, 5, 7, 8, 17 будут курсировать соответственно от проспекта Свободы, улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянской и площади Космонавтов до бульвара Тараса Шевченко по своим маршрутам, далее – через улицу Леонтовича, улицу Богдана Хмельницкого, улицу Пирогова до бульвара Тараса Шевченко, а затем будут возвращаться на свои схемы движения.

Напомним, в июне Киев уже во второй раз отказался отменить повышение тарифов на проезд. До этого в КГГА объясняли резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте. Мы анализировали, как менялась стоимость проезда в метро Киева, Харькова и Днепра.

Также мы рассказывали, как жил Киев во времена правления разных мэров.

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