В Киеве построят Музей Революции Достоинства и Мемориал Небесной Сотни

Украина начинает строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве. Проект Национального мемориального комплекса согласовали эксперты, архитекторы и семьи Героев.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в Telegram.

27 мая 2026, 18:47 Исторические, краеведческие, художественные: какие музеи Украины повредила рф за время большой войны За годы полномасштабного вторжения рф атаковала 46 украинских музеев, где хранились выдающиеся произведения искусства и исторические памятники. Какие регионы пострадали больше всего – на инфографике.

По его словам, на общественных слушаниях согласовали проект Национального мемориального комплекса, и вскоре должно начаться его строительство.

«Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев. Слишком долго этого ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем», – заявил Буданов.

Он подчеркнул, что музей и мемориал должны стать пространством памяти о подвиге, который повлиял на формирование современной украинской нации и стал частью национальной идентичности.

«Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы. Местом, где каждое следующее поколение украинцев сможет понять цену нашей свободы», – подчеркнул руководитель ОП.

29 апреля Верховная Рада приняла закон об особенностях проектирования и строительства Музея Революции Достоинства в Киеве. Документ предусматривает механизмы снятия ареста с участка на улице Героев Небесной Сотни и отмену лишних разрешительных процедур.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства – это государственная институция, созданная для сохранения памяти о событиях Евромайдана 2013-2014 годов.

Его основали в 2016 году на основе общественной инициативы, которая возникла еще во время протестов. Участники инициативы собирали свидетельства, артефакты и материалы о событиях Майдана.

Сегодня музей имеет статус национального мемориального комплекса. Проект предусматривает две ключевые части: мемориал Героев Небесной Сотни и здание музея.

Для музея еще в 2017 году выделили земельный участок в центре Киева возле Октябрьского дворца. Однако реализацию проекта блокировали арест участка из-за судебных процессов по делам Майдана, градостроительные ограничения, изменения в законодательстве и бюрократические барьеры.

Также на сроки повлияло полномасштабное вторжение рф в Украину.

В декабре 2024 года Министерство культуры приняло решение о консервации строительства мемориального комплекса до завершения военного положения. Это означало временную остановку работ из-за юридических и следственных ограничений.

Напомним, атака на Киев 25 мая стала самой масштабной для культурных объектов столицы. Во время нее впервые со времен Второй мировой войны пострадало здание МИД. Также была повреждена станция метро «Лукьяновская».

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