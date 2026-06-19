ВАКС снова продлил обязанности обвиняемому судье из Закарпатья

Высший антикоррупционный суд продлил до 11 августа срок действия обязанностей, возложенных на судью Воловецкого районного суда Закарпатской области Александра Пелыха. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в просьбе предоставить и извлечь неправомерную выгоду.

Такое решение 11 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, судья Пелых обязан: прибывать по каждому требованию к прокурору и суду; сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы/прохождения службы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с рядом лиц и не выезжать без разрешения суда за пределы территории Украины. Прокурор САП снова просил продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Продлить на два месяца, то есть до 11 августа 2026 года, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого», - говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, что в 2025 году судья высказал просьбу директору частного общества предоставить ему и третьим лицам неправомерную выгоду за отмену ареста и возвращение обществу на ответственное хранение имущества. Речь идет о 20 куб. м лесоматериалов. Судья давал советы по подготовке ходатайства об отмене ареста имущества и подробные инструкции, когда его подавать во избежание распределения на рассмотрение другому следователю судьи. Его разоблачили на получении 1300 долларов неправомерной выгоды.

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