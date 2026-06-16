Обвиняемому депутату из Закарпатья снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 августа срок действия обязанностей, возложенных на депутата Закарпатского областного совета от партии «За майбутне» Александра Антала и обвиняемого пособника Ивана Шквара.

Такое решение 10 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС оставила Антала под стражей, но уменьшила ему альтернативу в виде залога до 11,2 млн грн. Позже арест продлевали и уменьшали залог. Средства за депутата внесли и он вышел из-под стражи. Антал обязан: прибывать по каждому требованию к прокурору или суду; не отлучаться за пределы Украины без разрешения прокурора или суда; сообщать прокурору и суду об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств.

_«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей – удовлетворить. Продлить на два месяца, то есть до 10 августа 2026 года, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Антала – ред.)», – говорится в решении.

Такой же перечень обязанностей и у обвиняемого Шквары. Ему тоже продлили их действие до 10 августа.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Закарпатского облсовета. По версии следствия, депутат во время общения с гражданином предложил решить вопрос пересечения границы военнообязанными лицами за пределами официальных пунктов пропуска. Для этого депутат привлек лицо, которое якобы имеет непосредственное влияние на работников Госпогранслужбы и может обеспечить беспрепятственное пересечение границы. Стоимость пересечения границы составляет 10 000 евро за человека.

Кроме того, депутат отметил, что он может организовать перемещение лиц из Киева в определенное место, а также обеспечить не только выезд, но и въезд лиц в Украину. САП и НАБУ разоблачили депутата облсовета сразу после получения им оговоренных средств, а именно 20 тыс. евро.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.