Во Франции забросали «коктейлями Молотова» завод дронов, поставляющий технику Украине

Во Франции произошла попытка атаки на предприятие, изготавливающее беспилотники, которые поставляются Украине.

Инцидент произошел на юго-западе страны в начале июня, сообщает Le Parisien.

Неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание компании Delair – одного из ведущих французских производителей дронов. Однако зажигательные смеси не воспламенились, и пожара удалось избежать.

Через несколько дней неподалеку от предприятия правоохранители задержали 48-летнего гражданина Беларуси. По данным следствия, мужчина осуществлял скрытую видеосъемку испытаний прототипа беспилотника, после чего был взят под стражу.

Французские спецслужбы рассматривают версию о возможной иностранной координации инцидента. В частности, не исключается причастность россии. Следователи также установили, что задержанный мог отправлять видеоматериалы контакту в рф.

Компания Delair специализируется на производстве гражданских и военных дронов и стала одним из ключевых поставщиков беспилотников для Украины после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. С тех пор спрос на ее продукцию существенно вырос.

Напомним, в марте в Чехии вспыхнул пожар в цехах оборонного завода компании LPP Holding, который в сотрудничестве с израильской Elbit Systems разрабатывает и производит беспилотники для Украины. Правоохранители официально расследуют инцидент как умышленный поджог.

В начале следствия полиция задержала трех подозреваемых – граждан США и Чехии, а одного из фигурантов схватили на территории Словакии. Впоследствии в рамках этого же дела польский суд арестовал еще двух человек по подозрению в причастности к поджогу складов холдинга.

На данный момент в Чехии задержали уже одиннадцатого фигуранта, который может быть связан с этим диверсионным нападением на оборонное предприятие.

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