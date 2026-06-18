Подозреваемой депутатке Киевсовета Марченко снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 28 июля срок действия обязанностей, возложенных на депутата Киевского городского совета Елену Марченко. НАБУ и САП подозревают ее в причастности к делу бизнесмена Дениса Комарницкого.

Такие решения 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взял под стражу Марченко. Она вышла из следственного изолятора под залог. На подозреваемую возложили следующие обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с рядом лиц.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора четвертого отдела управления Специализированной антикоррупционной прокуратуры удовлетворить. Продлить подозреваемой (Марченко – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 28 июля 2026 года включительно, но не дольше сроков досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

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