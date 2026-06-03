Подозреваемому экс-коммунальщику по делу Комарницкого продлили обязанности

Политика
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Суд еще раз поддержал просьбу представителя прокуратуры о продлении обязательств экс-коммунальщику.
фото: dosye.com.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 21 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя директора коммунального предприятия «Киевблагоустройство» Алексея Мушту. НАБУ и САП подозревают его по делу бизнесмена Дениса Комарницкого.

Такое решение 21 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Мушту и определил ему альтернативой 7,05 млн грн залога. Позже ему увеличили залог до 10 млн грн. Подозреваемый обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с рядом лиц.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще раз просил суд продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей – удовлетворить. Продлить подозреваемому (Муште – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 21 июля 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, в том числе Комарницкому, заместителю председателя КГГА Петру Оленичу, а главе постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаилу Терентьеву и члену этой комиссии Елене Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений о предоставлении прав на землю.

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