Расторжение брака через «Дию»: в приложении стартовало бета-тестирование услуги

Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации запустили бета-тестирование услуги по расторжению брака через приложение «Дия».
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Новый сервис позволит супругам, которые имеют взаимное согласие на развод и не имеют общих несовершеннолетних детей, пройти процедуру дистанционно без посещения отделов ГРАГС. Подать заявку на участие в тестировании должны оба супруга.
Во время тестирования пользователи смогут проверить процесс подачи заявления и прохождения необходимых этапов онлайн. После полноценного запуска все процедуры можно будет осуществлять через «Дію» с соблюдением требований законодательства, в частности месячного срока для обдумывания решения о расторжении брака.
Участие в бета-тесте могут принять пары, которые:
- являются гражданами Украины в возрасте от 18 лет;
- имеют общее согласие на развод;
- не имеют общих несовершеннолетних детей;
- имеют верифицированный РНОКПП и «Дія.Підпис»;
- имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт;
- состоят в браке, зарегистрированном в Украине, информация о котором есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.
В Минюсте отметили, что отзывы участников бета-тестирования помогут проверить работу сервиса и подготовить его к полноценному запуску.
Напомним, ранее сообщалось, что летом в государственном приложении «Дія» планируют запустить сразу несколько новых сервисов для граждан. Среди них – онлайн-развод и оформление европротокола.
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