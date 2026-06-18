Расторжение брака через «Дию»: в приложении стартовало бета-тестирование услуги

Общество
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Минюст и Минцифра начали бета-тестирование онлайн-услуги по расторжению брака через «Дію». Супруги без общих несовершеннолетних детей смогут пройти процедуру дистанционно.
Фото getty images

Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации запустили бета-тестирование услуги по расторжению брака через приложение «Дия».

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

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Новый сервис позволит супругам, которые имеют взаимное согласие на развод и не имеют общих несовершеннолетних детей, пройти процедуру дистанционно без посещения отделов ГРАГС. Подать заявку на участие в тестировании должны оба супруга.

Во время тестирования пользователи смогут проверить процесс подачи заявления и прохождения необходимых этапов онлайн. После полноценного запуска все процедуры можно будет осуществлять через «Дію» с соблюдением требований законодательства, в частности месячного срока для обдумывания решения о расторжении брака.

Участие в бета-тесте могут принять пары, которые:

  • являются гражданами Украины в возрасте от 18 лет;
  • имеют общее согласие на развод;
  • не имеют общих несовершеннолетних детей;
  • имеют верифицированный РНОКПП и «Дія.Підпис»;
  • имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт;
  • состоят в браке, зарегистрированном в Украине, информация о котором есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В Минюсте отметили, что отзывы участников бета-тестирования помогут проверить работу сервиса и подготовить его к полноценному запуску.

Напомним, ранее сообщалось, что летом в государственном приложении «Дія» планируют запустить сразу несколько новых сервисов для граждан. Среди них – онлайн-развод и оформление европротокола.

Также из нашей инфографики можно узнать, как часто украинцы женились и разводились в довоенные годы, во время пандемии и вторжения.

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