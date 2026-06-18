На стипендии для ученых выделили более 190 млн грн – Свириденко

Правительство вводит модель ежемесячных государственных стипендий для поддержки украинских ученых в размере 10 тысяч гривен. На такую поддержку уже направлено более 190 миллионов гривен.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

21 мая 2026, 18:11 Академическая, отраслевая, президентская: как вырастут стипендии с учебного года-2026 С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в университетах составит 4 тысячи гривен, а в колледжах – 3 тысячи гривен. Как изменятся остальные стипендии – показываем на инфографике.

Как отмечается, на старте программы в текущем году было заложено более 190 миллионов гривен, что позволит поддержать первые 2650 лучших исследователей Украины.

«Правительство последовательно реализует прозрачную модель ежемесячных государственных стипендий для ученых. На старте уже предусмотрено более 190 млн грн на такую поддержку в 2026 году. Это поддержка первых 2650 лучших ученых страны. Размер ежемесячной выплаты составит 10 000 грн», – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, такие стипендии будут назначаться сроком на два года по результатам рейтинга, который будет формироваться в Национальной системе исследователей. Украинские ученые могут добровольно внести туда подтвержденную информацию о своих научных результатах.

Свириденко уточнила, что сегодня система начала прием заявок и верификацию данных о научных результатах.

«Отныне украинские ученые могут подать туда подтвержденные данные о результатах научной работы – информацию о публикациях и цитированиях, грантах, патентах, подготовке молодых исследователей, международном сотрудничестве и т.д.», – заявила премьер-министр.

Сообщается, что на основе этих данных будет формироваться национальный рейтинг, по результатам которого будут определяться получатели государственных стипендий. В то же время отдельно предусмотрена поддержка и молодых ученых.

Свириденко добавила, что участие в Национальной системе исследователей Украины является добровольным.

«Информацию можно подать через личный кабинет в Национальной электронной научно-информационной системе. Национальную систему исследователей ввели при экспертной поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов» (UIHERP)», – добавила глава Правительства.

Как известно, в конце мая президент Владимир Зеленский анонсировал запуск Национальной системы исследователей.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял инициативу Министерства образования и науки Украины о расширении финансовой поддержки для одаренных студентов. Им предусмотрены стипендии в размере 8 тысяч гривен.

А в марте Кабинет министров изменил порядок выплаты стипендий, распространив их на студентов всех высших учебных заведений независимо от формы собственности.

Также на инфографике «Слово и дело» – как изменились инвестиции в науку в странах мира за четверть века и сколько на исследования тратит Украина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.