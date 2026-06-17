ВАКС утвердил соглашение с обвиняемым по делу школы под Ивано-Франковском

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, на которое пошел бывший начальник Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области Владимир Лунив по делу о завладении более 14,8 млн грн при строительстве школы в селе Чукаловка Ивано-Франковской области.

Такое решение 11 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обвиняемым (Лунивим – ред.). На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить (Луниву – ред.) окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности на предприятиях, учреждениях, организациях государственной или коммунальной собственности, связанные с распоряжением. 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему имущества», – говорится в решении.

Одновременно Лунива освободили от отбывания основного наказания под испытательный срок 3 года. Он обязан: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Лунов обязался в течение 30 дней возместить 500 тысяч грн нанесенного ущерба, перечислить еще 500 тыс. грн на нужды Вооруженных сил Украины и предоставить показания относительно других лиц.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил это дело к рассмотрению по существу.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления капитального строительства в Ивано-Франковской области Владимиру Луниву и руководителю частной компании ООО «Украгрострой-инвест» Андрею Джусу.

По версии следствия, в 2021 году УКС в Ивано-Франковской области по результатам открытого конкурса заключил договор с подконтрольной директору УКС компанией «Украгрострой-инвест» на строительство школьного учреждения на общую сумму 45,6 млн грн. В сентябре 2022 года в связи с прекращением деятельности УКСа объект строительства передали в Ивано-Франковский городской совет и провели корректировку проектно-сметной документации.

Как выяснилось, УКС успел перечислить подконтрольной компании 33,6 млн грн за работы, выполнение которых стороны зафиксировали соответствующими актами и справками. На самом же деле работы выполнили частично, а остальные, на сумму более 10 млн грн, так и остались на бумаге. Участники сделки в дальнейшем завладели средствами и обналичили через подконтрольные организации.

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