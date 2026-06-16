Апелляция готова рассмотреть жалобу на осуждение экс-чиновника Херсонской ОВА

Политика
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Апелляция завершила подготовку к рассмотрению жалоб на обвинительный приговор чиновнику из Херсона.
фото Александра Корнякова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым признали виновными бывшую директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину, владелицу «Строительные технологии Юг» Марину Балан и руководителя этой фирмы Валентина Балана.

Такое решение 9 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд вынес приговор по этому делу. Васина приговорена к 7 годам 2 месяцам лишения свободы. Владелец фирмы «Строительные технологии Юг» Балан – до 7 лет 1 месяца лишения свободы, а руководитель компании Балан – до 7 лет заключения. У осужденных конфисковано все принадлежащее им на праве собственности имущество, а также они лишены права занимать определенные должности сроком на 2 года.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Назначить апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб на 29 июля 2026 года в 09:00 в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали директора департамента Херсонской ОВА и владелицу частной фирмы. По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с собственником и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.п.) в более чем 15 раз. Таким образом, договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысяч гривен. В результате участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров на сумму более 7,7 млн грн.

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