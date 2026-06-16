Апелляция готова рассмотреть жалобу на осуждение экс-чиновника Херсонской ОВА

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым признали виновными бывшую директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину, владелицу «Строительные технологии Юг» Марину Балан и руководителя этой фирмы Валентина Балана.

Такое решение 9 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд вынес приговор по этому делу. Васина приговорена к 7 годам 2 месяцам лишения свободы. Владелец фирмы «Строительные технологии Юг» Балан – до 7 лет 1 месяца лишения свободы, а руководитель компании Балан – до 7 лет заключения. У осужденных конфисковано все принадлежащее им на праве собственности имущество, а также они лишены права занимать определенные должности сроком на 2 года.

«Закончить подготовку к апелляционному рассмотрению. Назначить апелляционное рассмотрение апелляционных жалоб на 29 июля 2026 года в 09:00 в помещении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали директора департамента Херсонской ОВА и владелицу частной фирмы. По данным следствия, глава одного из департаментов Херсонской ОВА в сговоре с собственником и руководителем частного общества организовали завышение стоимости технического обследования 107 объектов социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.п.) в более чем 15 раз. Таким образом, договор заключили на сумму более 9,9 млн грн, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысяч гривен. В результате участники схемы завладели средствами резервного фонда Кабинета министров на сумму более 7,7 млн грн.

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