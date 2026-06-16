МОЗ упростило получение е-рецептов и медицинских выводов: что изменилось

Министерство здравоохранения обновило правила выписки электронных рецептов и формирования медицинских выводов о временной нетрудоспособности. Изменения должны уменьшить количество лишних визитов к врачам и обеспечить непрерывность лечения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОЗ.

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Теперь врачи-аллергологи смогут выписывать е-рецепты по программе «Доступные лекарства». Пациенты с хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей, метаболическими, аутоиммунными и воспалительными болезнями смогут получить рецепт непосредственно во время консультации профильного специалиста, без отдельного обращения к семейному врачу.

Еще одно изменение касается медицинских выводов о временной нетрудоспособности. Врачи отделений экстренной помощи смогут оформлять такие выводы пациентам с травмами, острыми заболеваниями или другими состояниями, что приводит к временной потере трудоспособности. Это позволит избежать дополнительных обращений к другим специалистам.

МОЗ также расширило возможности для сопровождения онкологических пациентов. Так, в перечень специальностей, имеющих право оформлять медицинские заключения, включена «Ядерная медицина»

«Согласно действующим требованиям законодательства, электронные медицинские записи в ЕСОЗ – в частности е-Направление, е-Рецепты и медицинские выводы о временной нетрудоспособности – формирует тот врач, который непосредственно оказывает пациенту медицинскую помощь и устанавливает соответствующие медицинские показания», – отметили в министерстве.

Напомним, в конце мая Кабинет министров изменил порядок проверки больничных и ужесточил контроль за обоснованностью их выдачи. Постановление предусматривает введение новых требований к врачам, которые будут проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности.

Также сообщалось, что в Украине обновили перечень препаратов, возмещаемых в рамках программы «Доступные лекарства».

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