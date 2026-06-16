В ЕС подтвердили, что Китай обучал российских военных для войны против Украины

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС подтвердил информацию об обучении китайскими военными российских солдат для участия в войне против Украины.
Фото ілюстративне getty images

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС подтвердил информацию о подготовке Китаем российских военнослужащих для участия в войне против Украины.

Об этом Каллас сообщила после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, передает Bloomberg.

Как Северная Корея, Иран и Китай помогают россии вести войну против УкраиныУ путина есть несколько стран-пособников в войне против Украины. Какую военную поддержку оказывают Иран, Северная Корея и Китай – на инфографике.

«Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боевых действиях в Украине. Мы тщательно оцениваем последствия этого», – сказала она.

Как известно, ранее европейские разведывательные центры выяснили, что в конце прошлого года в Китае тайно прошли подготовку около 200 российских военных. Обучение касалось прежде всего использования беспилотников и проводилось в рамках соглашения, подписанного высокопоставленными представителями российской и китайской армий в Пекине в июле прошлого года.

Министерство иностранных дел Китая ранее отрицало эту информацию, назвав её попыткой переложить ответственность за войну.

Несмотря на заявления о нейтралитете в отношении российско-украинской войны, Пекин остаётся важным экономическим партнёром Москвы. Западные страны неоднократно обвиняли китайские компании в поставках россии товаров двойного назначения, в частности компонентов для дронов.

Напомним, в мае издание Reuters со ссылкой на данные трёх европейских разведывательных агентств и документы сообщило, что китайские вооружённые силы тайно тренировали на территории собственной страны около 200 российских солдат в конце 2025 года, часть из которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины.

В Китае опровергли эту информацию. В частности, в Пекине заявили, что подобные сообщения являются попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону.

Также ранее СМИ писали, что Китай существенно нарастил поддержку россии в войне против Украины в 2025 году и, вероятно, продолжит углублять это сотрудничество с Москвой в 2026 году.

Кроме того, стало известно, что Китай помог россии втрое нарастить производство ракет «Искандер».

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Россия ЕС Китай Обучение Военные Война с Россией Война в Украине
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