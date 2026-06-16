«Энергоатом» объявил международный конкурс на должность председателя правления

Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» объявил о начале международного конкурсного отбора кандидатов на должность председателя правления компании.

Об этом говорится на сайте компании.

13 октября 2025, 16:27 Кто входит в состав наблюдательных советов энергетических компаний Украины Кто входит в состав наблюдательных советов крупнейших энергетических компаний Украины – Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго – на инфографике Слово и дело.

В «Энергоатоме» отметили, что будущий руководитель возглавит одну из важнейших стратегических компаний Украины, которая является оператором национального парка атомной генерации и обеспечивает более 55% производства электроэнергии в государстве.

В состав активов компании входят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС, а также Запорожская атомная электростанция, которая находится под временной оккупацией россии. Кроме того, «Энергоатом» управляет гидроэнергетическими объектами и Централизованным хранилищем отработанного ядерного топлива.

В компании подчеркнули, что новый председатель правления будет работать в условиях полномасштабной войны и постоянных атак на критическую энергетическую инфраструктуру. Среди его главных задач будет обеспечение стабильной работы предприятия, усиление физической и кибербезопасности, развитие систем кризисного реагирования и управления рисками.

Также руководитель будет отвечать за реализацию долгосрочной стратегии развития «Энергоатома», в частности модернизацию существующих мощностей, развитие новых ядерных проектов, интеграцию в европейское энергетическое пространство и привлечение международных партнеров.

Для участия в конкурсе Наблюдательный совет ищет кандидата с опытом управления крупными и сложными организациями, реализации масштабных инвестиционных программ и трансформаций, а также работы в высокорегулируемых сферах, где вопросы безопасности имеют критическое значение.

Отбор кандидатов будет осуществляться при участии международной компании Korn Ferry, которая будет проводить поиск, оценивание управленческих компетенций и сопровождать конкурс.

Кандидаты должны подать резюме и мотивационное письмо на украинском и английском языках до 31 июля 2026 года. Окончательное решение о назначении председателя правления примет Наблюдательный совет по результатам оценки претендентов.

Напомним, 11 ноября Кабмин прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома на фоне масштабного коррупционного скандала.

По данным НАБУ и САП, преступная организация построила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.

В конце января Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета НАЭК Энергоатом по результатам представления номинационного комитета.

А в мае Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» объявил о внутреннем расследовании, отстранении отдельных работников и реорганизации ряда подразделений после получения информации от НАБУ о возможных уголовных правонарушениях в компании.

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