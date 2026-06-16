«Энергоатом» объявил международный конкурс на должность председателя правления

Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» объявил о начале международного конкурсного отбора кандидатов на должность председателя правления компании.
Об этом говорится на сайте компании.
В «Энергоатоме» отметили, что будущий руководитель возглавит одну из важнейших стратегических компаний Украины, которая является оператором национального парка атомной генерации и обеспечивает более 55% производства электроэнергии в государстве.
В состав активов компании входят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС, а также Запорожская атомная электростанция, которая находится под временной оккупацией россии. Кроме того, «Энергоатом» управляет гидроэнергетическими объектами и Централизованным хранилищем отработанного ядерного топлива.
В компании подчеркнули, что новый председатель правления будет работать в условиях полномасштабной войны и постоянных атак на критическую энергетическую инфраструктуру. Среди его главных задач будет обеспечение стабильной работы предприятия, усиление физической и кибербезопасности, развитие систем кризисного реагирования и управления рисками.
Также руководитель будет отвечать за реализацию долгосрочной стратегии развития «Энергоатома», в частности модернизацию существующих мощностей, развитие новых ядерных проектов, интеграцию в европейское энергетическое пространство и привлечение международных партнеров.
Для участия в конкурсе Наблюдательный совет ищет кандидата с опытом управления крупными и сложными организациями, реализации масштабных инвестиционных программ и трансформаций, а также работы в высокорегулируемых сферах, где вопросы безопасности имеют критическое значение.
Отбор кандидатов будет осуществляться при участии международной компании Korn Ferry, которая будет проводить поиск, оценивание управленческих компетенций и сопровождать конкурс.
Кандидаты должны подать резюме и мотивационное письмо на украинском и английском языках до 31 июля 2026 года. Окончательное решение о назначении председателя правления примет Наблюдательный совет по результатам оценки претендентов.
Напомним, 11 ноября Кабмин прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома на фоне масштабного коррупционного скандала.
По данным НАБУ и САП, преступная организация построила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.
В конце января Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета НАЭК Энергоатом по результатам представления номинационного комитета.
А в мае Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» объявил о внутреннем расследовании, отстранении отдельных работников и реорганизации ряда подразделений после получения информации от НАБУ о возможных уголовных правонарушениях в компании.
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