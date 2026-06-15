Антикоррупционный суд оштрафовал обвиняемого главу АМКУ

Высший антикоррупционный суд наложил 6056 грн денежного взыскания на главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко. НАБУ и САП обвиняют его в незаконном обогащении на 72,1 млн грн, а также в недостоверном декларировании.

Такое решение 10 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Наложить на (Кириленко – ред.) денежное взыскание в размере 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 6056 грн», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд отказался арестовать Кириленко и отпустил его под 30,28 млн грн залога. На него также возложили обязанности.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю АМКУ Павлу Кириленко. По версии следствия, в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя Донецкой областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

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