Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия для Украины

Политика
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Глава Минобороны Болгарии заявил, что власти страны планируют отказаться от дальнейших поставок вооружения для Украины.
Фото: BGNES

Новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что власти страны планируют отказаться от дальнейших поставок вооружения для Украины. По его словам, приоритетом должно быть дипломатическое урегулирование войны.

Заявление Стоянова приводит Bloomberg.

Пророссийский генерал: что известно о будущем премьере Болгарии Румене РадевеНа парламентских выборах в Болгарии победила партия экс-президента Румена Радева. Что известно о новом премьер-министре Болгарии – на инфографике.

«Украине нужно больше людей, а не больше вооружений», – сказал чиновник, добавив, что выступает за «справедливый мир, который будет определен обеими сторонами, участвующими в конфликте».

Стоянов также утверждает, что роль Евросоюза в мирном процессе важна, но ограничена.

«Было бы сложно, чтобы он исполнял роль посредника, поскольку ЕС помогал Украине в ее усилиях в этой войне», – добавил он.

Журналисты отмечают, что Болгария является одним из ключевых производителей боеприпасов советского образца в ЕС. С 2022 года страна передала Украине 13 пакетов военной помощи, однако их содержание и стоимость засекречены.

Напомним, 8 мая парламент Болгарии утвердил новое правительство во главе с лидером партии «Прогрессивная Болгария» и известным своими пророссийскими взглядами бывшим президентом страны Руменом Радевым.

Также, как известно, пророссийская болгарская партия «Возрождение» зарегистрировала в парламенте проект резолюции об отмене двустороннего соглашения по безопасности с Украиной.

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