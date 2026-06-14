В Польше на участке врача нашли останки 32 детей

Общество
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В польском селе Луторыж на частной территории нашли останки 32 нерожденных детей, уничтоженные документы и медицинское оборудование.
Agencja Wyborcza.pl

В селе Луторыж в Польше на частной территории нашли останки 32 нерожденных детей. Участок ранее принадлежал 57-летнему патологоанатому Магдалене Х., которую уже задержали.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Режим Асада тайно переместил массовые захоронения в Сирии, чтобы скрыть убийства – ReutersС 2019 по 2021 год правительство Башара Асада совершило секретную операцию «Move Earth», перевозив десятки тысяч тел из массового захоронения в Кутайфе до скрытой локации в пустыне возле Думайри.

Представитель областной прокуратуры в Жешуве Кшиштоф Чехановский сообщил, что среди медицинских отходов, обнаруженных во время работ на территории, нашли человеческие плоды и другие останки. По предварительным данным, это могут быть плоды на ранней стадии развития или их фрагменты.

Нынешние владельцы участка приобрели его у 57-летнего патологоанатома, которую идентифицировали как Магдалену Х. Женщину задержали еще 12 июня, однако позже прокуратура сообщила, что ей стало плохо и ее госпитализировали. Позже ее все же доставили в участок.

Польские СМИ пишут, что, по словам Магдалены Х., она достала мертвые человеческие плоды из больницы во время пандемии COVID-19 и использовала их для патологических исследований. После этого она якобы положила останки в мешки и закопала.

На тот момент женщина работала в больнице №2 в Жешуве.

Правоохранители обнаружили 32 останка тел нерожденных детей, закопанные на разной глубине. Также на территории нашли уничтоженные документы и медицинское оборудование.

Следователи подозревают, что могут существовать и другие места захоронения плодов. Правоохранители проверяют, были ли другие участки, где могли незаконно утилизировать останки.

Прокуратура расследует дело по статьям о надругательстве над человеческими останками и незаконной утилизации опасных медицинских отходов.

Женщине может грозить от 2 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось, что в сирийском селе Наккарин, в провинции Алеппо, обнаружили новое массовое захоронение. По предварительным данным, останки убитых принадлежат гражданским, которые стали жертвами режима Башара Асада.

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