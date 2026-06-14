С понедельника на одном из пунктов пропуска с Польшей ограничат пропуск автобусов

Общество
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С 15 июня на пункте пропуска Шегини–Медика начинаются ремонтные работы. Пропуск автобусов будет ограничен, возможны задержки на границе с Польшей.
Суспільне

С понедельника, 15 июня, на пункте пропуска «Шегини–Медика» на украинско-польской границе ожидаются задержки в оформлении и пропуске автобусов из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, ремонтные работы начнутся на польской стороне пункта пропуска «Медика» и будут охватывать полосы движения, предназначенные для автобусов на въезд в Польшу и выезд в Украину.

Оформление транспорта будет происходить со значительными задержками. В связи с этим прогнозируется снижение пропускной способности направления – ориентировочно до 8 автобусов в течение 12 часов.

Пункт пропуска «Шегини–Медика» является одним из самых загруженных на украинско-польской границе и обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок. Пограничники рекомендуют гражданам учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

10 июня Государственная пограничная служба сообщала, что из-за масштабной реконструкции на КПП «Шегини – Медика» пропуск автобусов из Украины в Польшу могут ограничить до ноября 2027 года.

Однако 12 июня стало известно, что Украина и Польша достигли соглашения, чтобы не останавливать пропуск автобусов.

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Украина Польша Граница Пункт пропуска Ремонт Шегени-Медыка
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