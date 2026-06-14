КНДР поставила точку в вопросе своего ядерного разоружения

В заявлении внешнеполитического ведомства КНДР говорится, что сотрудничество США и их союзников с Южной Кореей в сфере ядерного сдерживания не изменит позицию Пхеньяна.

Об этом пишет Reuters.

8 июня 2026, 11:30 Девять стран наращивают ядерный потенциал: в мире обостряется новая гонка вооружений – отчет SIPRI Девять ядерных государств активно модернизируют и расширяют свои арсеналы, что свидетельствует о новой волне глобальной гонки вооружений и росте рисков ядерной эскалации в мире.

«Бессмысленная риторика США и их вассальных сил против КНДР и их сотрудничество в создании ядерной угрозы никогда не смогут повлиять на необратимый статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием», – отметили в МИД Северной Кореи.

В Пхеньяне подчеркнули, что вопрос «денуклеаризации» больше не рассматривается, фактически подтвердив неизменность своего ядерного статуса.

Reuters отмечает, что накануне представители США и Южной Кореи обсуждали усиление системы ядерного сдерживания в ответ на развитие ракетной программы КНДР.

Напомним, Северная Корея внесла изменения в конституцию, которые закрепляют механизм ядерного удара даже в случае смерти или недееспособности Ким Чен Ына.

6 мая стало известно, что Северная Корея убрала из конституции упоминания о возможном воссоединении Корейского полуострова и закрепила статус Южной Кореи как отдельного государства.

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