КНДР поставила точку в вопросе своего ядерного разоружения

В заявлении внешнеполитического ведомства КНДР говорится, что сотрудничество США и их союзников с Южной Кореей в сфере ядерного сдерживания не изменит позицию Пхеньяна.
Об этом пишет Reuters.
«Бессмысленная риторика США и их вассальных сил против КНДР и их сотрудничество в создании ядерной угрозы никогда не смогут повлиять на необратимый статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием», – отметили в МИД Северной Кореи.
В Пхеньяне подчеркнули, что вопрос «денуклеаризации» больше не рассматривается, фактически подтвердив неизменность своего ядерного статуса.
Reuters отмечает, что накануне представители США и Южной Кореи обсуждали усиление системы ядерного сдерживания в ответ на развитие ракетной программы КНДР.
Напомним, Северная Корея внесла изменения в конституцию, которые закрепляют механизм ядерного удара даже в случае смерти или недееспособности Ким Чен Ына.
6 мая стало известно, что Северная Корея убрала из конституции упоминания о возможном воссоединении Корейского полуострова и закрепила статус Южной Кореи как отдельного государства.
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