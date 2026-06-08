Девять стран наращивают ядерный потенциал: в мире обостряется новая гонка вооружений – отчет SIPRI

Девять ядерных держав продолжают наращивать и модернизировать свой ядерный потенциал, что свидетельствует об обострении новой глобальной гонки вооружений. На фоне ослабления режимов контроля над вооружениями и роста геополитической напряжённости в мире повышаются риски ядерной эскалации.

Об этом говорится в новом ежегодном отчёте Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 8 июня 2026 года.

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

Как отмечается в отчёте, девять ядерных государств – США, россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль – в 2025 году продолжили масштабные программы модернизации и обновления своих арсеналов.

Общее количество ядерных боеголовок в мире составляет около 12 187 единиц, из которых примерно 9 745 находятся в военных запасах и могут быть использованы. Около 4 000+ боеголовок развернуты на ракетах и самолётах, а примерно 2 100–2 200 находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Аналитики отмечают, что многолетнее сокращение ядерных запасов, которое продолжалось после окончания Холодной войны, фактически завершается: темпы списания старых боезарядов замедляются, тогда как производство и развёртывание новых систем ускоряется.

США и россия остаются лидерами

На США и россию приходится около 83% всех развёрнутых ядерных боеголовок в мире. Несмотря на это, их доля постепенно уменьшается из-за расширения арсеналов других государств.

Обе страны продолжают масштабные программы модернизации. В частности, США сталкиваются с задержками, ростом стоимости и логистическими трудностями при обновлении ядерной триады. Дополнительное давление создают планы расширения системы противоракетной обороны.

Россия также испытывает проблемы с реализацией части программ: фиксируются неудачные испытания новых ракет, а санкции и война против Украины влияют на темпы модернизации. При этом продолжается развитие новых систем и размещение отдельных видов вооружений в Беларуси.

После завершения действия договора о стратегических наступательных вооружениях между США и россией усиливается неопределённость относительно будущего контроля над ядерными арсеналами.

Китай наращивает потенциал быстрее всего в мире

Китай располагает примерно 620 ядерными боеголовками и демонстрирует самые высокие темпы роста арсенала среди всех ядерных держав.

Страна активно расширяет сеть ракетных шахт в северных и восточных регионах, вводит новые типы ракетных систем, а также наращивает потенциал межконтинентальных ракет.

По оценкам SIPRI, при текущих темпах Китай может уже к концу десятилетия приблизиться к уровню США или россии по количеству стратегических носителей, хотя по общим запасам всё ещё будет существенно отставать.

Европа и другие регионы

Как отмечается в отчёте, Великобритания планирует расширение ядерного потенциала и участие в ядерном сдерживании НАТО, включая новые авиационные носители. Франция модернизирует подводные лодки с баллистическими ракетами и разрабатывает новые гиперзвуковые ядерные системы.

Индия усиливает развитие дальнобойных ракет, ориентированных как на Китай, так и на Пакистан. Пакистан, в свою очередь, продолжает накопление материалов и развитие носителей, что указывает на потенциальное расширение арсенала.

Северная Корея ускоряет производство ядерных материалов и тестирует новые ракеты, включая твердотопливные межконтинентальные системы. Израиль, который официально не признаёт наличие ядерного оружия, продолжает модернизацию инфраструктуры, связанной с его потенциальным ядерным потенциалом.

Рост рисков

В SIPRI подчёркивают, что мир входит в период повышенных рисков из-за сразу нескольких факторов:

рост геополитической напряжённости;

сворачивание или ослабление договоров контроля над вооружениями;

снижение прозрачности ядерных программ;

ухудшение каналов коммуникации между государствами.

Эксперты предупреждают: в кризисных ситуациях это повышает риск ошибочных решений и неконтролируемой эскалации.

Аналитики SIPRI подчёркивают, что современная ситуация всё больше напоминает новую фазу ядерной конкуренции, где государства не только модернизируют арсеналы, но и снижают прозрачность и ослабляют контрольные механизмы. Это, по оценкам института, формирует более нестабильную и непредсказуемую среду, чем в предыдущие десятилетия.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что США обсуждают возможность расширения размещения ядерных вооружений в Европе и привлечении новых стран НАТО к программе ядерного распределения, которая сейчас охватывает шесть государств.

Также сообщалось, что западные разведывательные службы в рамках НАТО с обеспокоенностью следят за возможным российским военным проектом, предусматривающим размещение ядерных ракет на морском дне.

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