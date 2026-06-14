В Албании планируют арест 20 людей, связанных с проектом курорта зятя Трампа

Албанские прокуроры подали ходатайство об аресте 20 человек, подозреваемых в причастности к наркоторговле и отмыванию денег. По данным СМИ, часть фигурантов может иметь связи с масштабным курортным проектом на побережье Адриатического моря, который реализует компания, связанная с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает AFP.

Специальная прокуратура Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) заявила, что расследование международной наркоторговой группировки выявило возможные схемы легализации незаконных доходов через инвестиции в экономику.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой выдать ордера на арест 20 человек. По состоянию на момент заявления задержаны четверо подозреваемых. Также суд принял решение о предварительном аресте ряда активов, связанных с договорами купли-продажи. Общая сумма арестованных средств превышает 128,4 млн евро.

В материалах дела фигурируют лица, обозначенные инициалами, а также компания, которую СМИ идентифицируют как Albania Land Development (ALD). По данным журналистов, именно она могла быть вовлечена в приобретение крупных земельных участков в прибрежных регионах Албании.

Прокуроры отмечают, что часть подозрительных инвестиций касается недвижимости и строительных проектов в Тиране и на побережье страны.

Согласно данным реестров, проект может быть связан с территориями, где реализуется туристическая застройка, поддерживаемая инвестиционной компанией Кушнера.

Напомним, в Албании вторую неделю не утихают национальные протесты, получившие название «Революция фламинго». Граждане требуют отменить проект застройки в заповедной зоне Вьоса-Нарта, которая является домом для розовых фламинго, тюленей и местом гнездования редких черепах. Митинги поддержала албанская диаспора в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе и Берлине.

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