Пентагон заблокировал продажу Tomahawk Германии – СМИ

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Пентагон заблокировал продажу ракет Tomahawk Германии. Решение может свидетельствовать об изменении подхода США к безопасности Европы.
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Пентагон заблокировал продажу дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Германии. Это решение может свидетельствовать о постепенном пересмотре архитектуры безопасности, которая действовала в Европе почти 80 лет.

Об этом пишет Politico.

Крылатый «топор» или новый страх путина: что известно об американской ракете TomahawkАмериканская крылатая ракета Томагавк летит со скоростью 880 километров в час и бьет в цели с точностью 5-80 метров. Подробнее – на инфографике.

Отказ в поставке ракет стал не первым шагом США в этом направлении. Ранее Вашингтон уже вывел около 5 тысяч военнослужащих с территории Германии, а также приостановил развертывание американского батальона с ракетами Tomahawk. Кроме того, было сокращено запланированное присутствие американских бомбардировщиков, истребителей, эсминцев и подводных лодок в составе сил НАТО.

В Пентагоне объясняют такие шаги необходимостью восстановления баланса оборонных расходов между Европой и США.

В то же время решение по Tomahawk усложняет доступ европейских союзников к высокоточному дальнобойному оружию, что, по оценкам аналитиков, связано также с опасениями реакции россии. Фактически, как отмечает Politico, Вашингтон постепенно отделяет собственные приоритеты безопасности от европейских.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют существенно сократить количество авиации и военно-морских сил, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе. В частности, количество истребителей F-16 и F-15E планируют уменьшить примерно со 150 до 100.

Недавно Пентагон объявил о решении сократить с четырех до трех общее количество боевых бригадных групп США, размещенных в Европе.

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США Германия Пентагон Ракеты Tomahawk
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