В Киеве произошел взрыв на почтовом терминале, есть погибший и раненые

В Киеве на территории сортировочного почтового терминала произошёл взрыв во время осмотра одной из посылок. В результате инцидента погиб мужчина, ещё двое работников получили ранения.

Об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл утром 5 июня во время осмотра одной из посылок. В этот момент и произошёл взрыв, в результате чего погиб 59-летний мужчина. Ещё двое работников – 37 и 41 года – получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Территорию терминала обследуют, правоохранители устанавливают происхождение взрывного предмета и все обстоятельства инцидента.

В прокуратуре сообщили, что взрыв на почтовом терминале в Оболонском районе квалифицировали как террористический акт.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 УК Украины – террористический акт, повлёкший гибель человека.

Напомним, в апреле в квартире одного из жилых домов Броварского района столицы произошёл взрыв бытового газа, в результате чего произошёл пожар и пострадал мужчина.

А недавно в Виннице в одном из учебных заведений произошёл взрыв имитационной гранаты, в результате чего двое школьников обратились за медицинской помощью.

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