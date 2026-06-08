Правоохранители задержали мужчину, который устроил взрыв на почтовом терминале в Киеве

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали мужчину, который 5 июня устроил взрыв в терминале «Новой почты» в Оболонском районе Киева. В результате инцидента погиб сотрудник отделения, ещё двое человек получили ранения.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, взрыв произошёл утром во время разгрузки посылок в терминале «Новой почты» в Оболонском районе столицы. Одна из бандеролей детонировала непосредственно во время обработки груза.

Правоохранители установили, что в отправлении находились осколочные боеприпасы, пересылка которых строго запрещена. Именно они, по предварительным выводам, и стали причиной взрыва.

Организатором отправления был 35-летний уроженец Донецкой области, который в настоящее время проживает в Запорожье. Следствие считает, что мужчина незаконно приобрёл средства поражения и отправил их своему знакомому в Киев, не соблюдая никаких правил безопасности при обращении со взрывоопасными предметами.

Оперативники СБУ совместно с полицейскими задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области. Во время обысков в его мобильном телефоне правоохранители обнаружили информацию о содержимом посылки, а также данные, подтверждающие факт её отправки.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 5 июня в Киеве на территории сортировочного почтового терминала произошёл взрыв при осмотре одной из посылок. В результате инцидента погиб мужчина, ещё двое работников получили ранения.

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