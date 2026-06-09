В ВСУ утвердили новую Концепцию развития ракетных войск и артиллерии

Главком ВС Украины Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года, которая позволит сформировать «армию будущего» благодаря модернизации вооружения, развитию украинских ракет и созданию современной системы артиллерийской разведки.

Об этом Александр Сырский сообщил в Телеграм-канале 9 июня.

Также эта среднесрочная стратегия предусматривает постепенный отказ от техники советских образцов.

«Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения», – заявил Сырский.

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Сырский подчеркнул, что ракетные войска и артиллерия играют важную роль во всех составляющих Сил обороны Украины. Ежедневно артиллеристы выполняют тысячи боевых задач, нанося противнику значительные потери. Развитию этого направления способствует как помощь международных партнеров, так и совершенствование украинских оборонных технологий.

Поэтому новая концепция, по его словам, учитывает боевой опыт полномасштабной войны, развитие новых технологий и изменения в способах ведения боевых действий.

Среди главных проблем он отметил зависимость от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложную логистику из-за большого количества различных артиллерийских систем, ограниченную дальность отдельных образцов вооружения и нехватку средств артиллерийской разведки.

«Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения», – добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский отмечает, что основу артиллерийских подразделений ВСУ должны составлять образцы украинского производства. Изношенные же системы советских калибров, которые невозможно модернизировать или отремонтировать, будут постепенно выводиться из эксплуатации. В то же время в войсках планируют оставить подразделения с самыми современными артиллерийскими системами иностранного производства.

Отдельным приоритетом определено создание современной системы артиллерийской разведки.

Также концепция предусматривает развитие ракетного вооружения, в частности завершение разработки и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет.

По словам Сырского, в сочетании с беспилотными системами это должно создать сбалансированную систему дальнего огневого поражения и обеспечить возможность бить по целям на расстоянии до 2000 километров.

«Артиллерия была, есть и будет оставаться одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить», – подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о введении обязательной ротации военнослужащих на передовых позициях, который ограничивает их пребывание на передовой двумя месяцами.

Позже Сырский заверил, что у украинской армии достаточно ресурсов для создания системы полноценных ротаций военных на фронте.

Тем временем министерство обороны Михаил Федоров подписал совместную с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским директиву о создании Управления документирования нарушений права вооруженных конфликтов в структуре Военной службы правопорядка. Это позволит облегчить фиксацию военных преступлений в районах боевых действий.

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