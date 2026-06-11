ВАКС продлил обязанности подозреваемым по делу завода «Южмаш»

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 14 июля срок действия остальных обязанностей, возложенных на первого заместителя генерального директора по экономике и финансам государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» Константина Завгороднего.

Такое решение 14 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС определила 6 млн грн залога первому заместителю гендиректора «Южмаша» Константину Завгороднему. Он также обязан: прибывать по требованию; не отлучаться из Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областей без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями, а также носить электронный браслет.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Одновременно сторона защиты просила отменить обязанность носить электронный браслет, поскольку Завгородний имеет заболевание «сахарный диабет ІІ типа». Суд снял браслет, но продлил все остальные обязательства.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей – удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Завгороднему – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 14 июля 2026 года включительно, но не дольше срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Также суд продлил до 14 июля срок действия обязанностей, возложенных на замначальника управления материально-технического снабжения «Южмаша» Александра Пономаренко и директора ООО «МК Днепр» Михаила Сулицкого. С них также сняли браслеты, но остальные обязательства такие же как у Завгороднего.

Напомним, НАБУ, СБУ и САП разоблачили растрату миллионных средств на оборонке. По версии следствия, в 2022 году первый заместитель гендиректора «Южмаша» разработал и реализовал преступную схему завладения средствами при закупке алюминиевого проката. К реализации схемы он привлек руководителя структурного подразделения госпредприятия, а он – директора общества, снабжавшего алюминиевый прокат.

Согласно преступному замыслу поставщик должен был завысить цены в коммерческом предложении. Как следствие, несмотря на возможность закупки по рыночной стоимости, государственное предприятие приобрело товар по фактически вдвое более высокой цене. Сумма убытков, подтвержденных сейчас выводами проведенных экспертиз, составляет более 19 млн грн, которые участники преступной схемы конвертировали в наличку.

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