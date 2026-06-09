Во многих регионах продолжаются обыски по делу о незаконной добыче янтаря

Право
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Правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря. В разных регионах продолжаются обыски, проверяются места добычи, техника и возможные каналы сбыта.
Фото соцмережі

В Украине правоохранительные органы проводят масштабные следственные действия в рамках расследования незаконной добычи янтаря.

Об этом в комментарии УНН сообщила начальница департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис.

По её словам, в настоящее время продолжаются процессуальные мероприятия, в частности обыски, а все детали дела обещают обнародовать после завершения следственных действий.

Факт проведения обысков в рамках уголовного производства также подтвердили в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что следственные действия продолжаются и дополнительная информация пока не разглашается.

По данным из соцсетей, в разных регионах страны правоохранители могут проводить около 40 обысков. Проверяются места незаконной добычи, спецтехника, документация и возможные каналы сбыта янтаря.

Следствие считает, что к схеме могли быть причастны организованные группы, которые добывали янтарь с грубыми нарушениями природоохранного законодательства, уничтожая плодородный слой почвы и нанося значительный ущерб экосистеме.

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности. По предварительным оценкам, ущерб окружающей среде превышает 350 млн грн, а потери бюджета из-за неуплаченной ренты составляют десятки миллионов гривен.

Напомним, недавно Национальная полиция также провела масштабную операцию «Ескулап», в частности обыски, по делу о возможном незаконном обогащении и недостоверном декларировании должностных лиц военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).

Также ранее сообщалось, что правоохранители задержали пятерых должностных лиц в рамках второго этапа операции по очистке системы Национальной полиции Украины. Во время обысков изъяты элитные автомобили, часы, оружие и наличные на общую сумму более 22,6 млн грн.

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