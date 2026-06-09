Антикоррупционный суд приговорил к 4,5 годам колонии столичного адвоката

Высший антикоррупционный суд признал виновным адвоката Алексея Носова в предложении предоставить 200 тысяч долларов неправомерной выгоды прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры за передачу другому органу дела бизнесмена Михаила Кипермана. Ему назначили 4,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не отмечает фамилии фигуранта.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Носове, дело которого с 2024 года слушали в ВАКС.

«9 июня 2026 судья ВАКС объявил приговор адвокату одного из столичных адвокатских объединений. В 2024 году его разоблачили на предложения предоставить 200 тыс. долларов США неправомерной выгоды прокурорам САП за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган. Суд признал адвоката виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года», – информирует прокуратура.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Одновременно в суде добавили, что коллегией была применена специальная конфискация к денежным средствам в сумме 100 тысяч долларов. До вступления приговора в законную силу обвиняемому оставлена ​​примененная мера пресечения в виде залога с возложением процессуальных обязанностей.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении столичного адвоката на попытке подкупа детектива НАБУ и прокурора САП. По информации «Слово и дело», речь шла об Алексее Носове. По версии следствия, адвокат предлагал эти средства прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства по его подзащитному по делу о завладении электрической энергией ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования.

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