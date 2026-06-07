Правительство расширило поддержку переселенцев и детских домов: что изменится

Правительство увеличило с 60 до 90 дней срок предоставления компенсаций учреждениям, которые размещают внутренне перемещенных лиц, потерявших документы из-за войны. Также Кабмин принял решение по обеспечению жильем детских домов семейного типа.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

28 мая 2026, 12:26 Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики напомнили, кому нужно подать заявку до 1 июня До 1 июня отдельные категории ВПЛ могут подать заявление на пособие на проживание, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы.

По ее словам, правительство расширило возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья. Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования.

Система компенсаций также должна стать более прозрачной. В электронном кабинете Пенсионного фонда можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причинах отказа, расчете ее размера и начисленных выплатах.

Кроме того, правительство приняло решение по обеспечению жильем детских домов семейного типа. Определены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.

Приоритет будет предоставляться семьям, которые эвакуировались из-за войны, потеряли дом или возвращаются в Украину из-за границы.

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа.

Напомним, в Украине 1 апреля стартовали выплаты 1500 грн в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

В марте Кабинет министров Украины внес изменения по выплатам помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Как известно, с января в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. Также до 50 тысяч грн выросли выплаты при рождении ребенка. Подробнее главные финансовые изменения 2026 года – на нашей инфографике.

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