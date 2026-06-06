Еврокомиссия призвала к постепенной отмене проверок на внутренних границах ЕС

Европейская комиссия выступает за постепенную отмену национального пограничного контроля в Германии и других странах Европейского Союза, где он на данный момент продолжает действовать.

Об этом сообщает Spiegel.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Еврокомиссия считает сокращение внутреннего пограничного контроля в девяти государствах-членах как возможным, так и целесообразным, в том числе и в Германии.

По его словам, основанием для такого подхода является существенное уменьшение количества просителей убежища. Он также отметил, что меры, связанные с усилением охраны внешних границ ЕС и введением совместной системы въезда и выезда, уже демонстрируют эффективность.

В то же время в ЕС сохраняются действующие ограничения: в нескольких государствах-членах продолжает действовать временный внутренний пограничный контроль.

Отдельно отмечается, что в Германии продолжаются юридические дискуссии относительно законности таких мер. В апреле административный суд в городе Кобленц признал незаконной одну из пограничных проверок на границе с Люксембургом. Это решение не является единичным – ранее немецкие суды также ставили под сомнение правомерность контроля на границе с Австрией.

Тем временем группа из девяти стран ЕС, а также Исландия и Норвегия, обратились к Европейской комиссии с призывом ужесточить визовую политику в отношении граждан россии и проверить соблюдение действующих ограничений.

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