Еврокомиссия призвала к постепенной отмене проверок на внутренних границах ЕС

Европейская комиссия выступает за постепенную отмену национального пограничного контроля в Германии и других странах Европейского Союза, где он на данный момент продолжает действовать.
Об этом сообщает Spiegel.
Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что Еврокомиссия считает сокращение внутреннего пограничного контроля в девяти государствах-членах как возможным, так и целесообразным, в том числе и в Германии.
По его словам, основанием для такого подхода является существенное уменьшение количества просителей убежища. Он также отметил, что меры, связанные с усилением охраны внешних границ ЕС и введением совместной системы въезда и выезда, уже демонстрируют эффективность.
В то же время в ЕС сохраняются действующие ограничения: в нескольких государствах-членах продолжает действовать временный внутренний пограничный контроль.
Отдельно отмечается, что в Германии продолжаются юридические дискуссии относительно законности таких мер. В апреле административный суд в городе Кобленц признал незаконной одну из пограничных проверок на границе с Люксембургом. Это решение не является единичным – ранее немецкие суды также ставили под сомнение правомерность контроля на границе с Австрией.
Тем временем группа из девяти стран ЕС, а также Исландия и Норвегия, обратились к Европейской комиссии с призывом ужесточить визовую политику в отношении граждан россии и проверить соблюдение действующих ограничений.
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