Кино, музыка, анимация и соцсети: в Украине запускают программу «Тысячовесна»

В Украине в этом году стартует первая полноформатная программа поддержки национальной культуры «Тысячовесна». На создание украинского культурного продукта ежегодно гарантированно будут направлять миллиарды гривен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

31 мая 2026, 13:27 В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферы Вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная сообщила о росте финансирования культуры в 2026 году. По ее словам, инвестиции в культуру являются инвестициями в устойчивость и безопасность Украины.

По его словам, программа охватывает семь ключевых направлений. Речь идет о кинематографе, сериалах, анимации, музыке, перформативном и визуальном искусстве, а также создании контента для социальных сетей.

Сейчас организаторы получили 1151 заявку, их рассмотрение продолжается. Окончательные результаты отбора должны представить 12 июня. Около 17% всех поданных проектов являются дебютными.

Зеленский отметил, что 2026 год станет стартовым для программы, а в дальнейшем объемы поддержки украинской культуры будут ежегодно расти.

«Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает», – подчеркнул президент.

В 2027 году программу «Тысячовесна» могут расширить еще на две категории – книги и онлайн-игры. Министр культуры Татьяна Бережная отметила, что будет содействовать увеличению бюджета проекта с 4 млрд гривен до 6-8 млрд.

Напомним, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая вызвала самую масштабную серию повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

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