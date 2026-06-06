Кино, музыка, анимация и соцсети: в Украине запускают программу «Тысячовесна»

Культура
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В Украине стартует программа «Тысячовесна», в рамках которой ежегодно будут направлять миллиарды гривен на создание украинского культурного продукта.
Фото: AFP

В Украине в этом году стартует первая полноформатная программа поддержки национальной культуры «Тысячовесна». На создание украинского культурного продукта ежегодно гарантированно будут направлять миллиарды гривен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В Украине почти на 40% увеличили финансирование культурной сферыВице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Татьяна Бережная сообщила о росте финансирования культуры в 2026 году. По ее словам, инвестиции в культуру являются инвестициями в устойчивость и безопасность Украины.

По его словам, программа охватывает семь ключевых направлений. Речь идет о кинематографе, сериалах, анимации, музыке, перформативном и визуальном искусстве, а также создании контента для социальных сетей.

Сейчас организаторы получили 1151 заявку, их рассмотрение продолжается. Окончательные результаты отбора должны представить 12 июня. Около 17% всех поданных проектов являются дебютными.

Зеленский отметил, что 2026 год станет стартовым для программы, а в дальнейшем объемы поддержки украинской культуры будут ежегодно расти.

«Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает», – подчеркнул президент.

В 2027 году программу «Тысячовесна» могут расширить еще на две категории – книги и онлайн-игры. Министр культуры Татьяна Бережная отметила, что будет содействовать увеличению бюджета проекта с 4 млрд гривен до 6-8 млрд.

Напомним, массированная комбинированная атака россии в ночь на 24 мая вызвала самую масштабную серию повреждений культурных учреждений Киева за время полномасштабной войны.

По данным Министерства культуры, с начала полномасштабной войны россия уже разрушила или повредила 1783 памятника культурного наследия и 2540 объектов культурной инфраструктуры в Украине.

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