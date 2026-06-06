Не IТ: НБУ назвал отрасль с самым быстрым ростом зарплат в Украине

В Украине продолжают расти заработные платы, причем самые высокие темпы повышения доходов в этом году зафиксированы не в IТ-сфере или строительстве. Лидером по росту зарплат неожиданно стало образование.

Об этом говорится в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, пишет Минфин.

3 октября 2025, 16:37 Как менялась средняя зарплата педагогов за шесть лет В следующем году планируется существенное повышение зарплат учителей. Сейчас педагоги только получают доплаты к основной зарплате. На инфографике – как за последние шесть лет в Украине менялась средняя зарплата работников образования.

По данным Государственной службы статистики, в апреле 2026 года средняя заработная плата в стране достигла 30,5 тысяч гривен. В номинальном выражении она выросла на 21,3% по сравнению с апрелем прошлого года, а с учетом инфляции – на 11,7%.

Наибольший прирост доходов продемонстрировала сфера образования. Зарплаты работников учебных заведений за год выросли на 33,9%, что стало рекордным показателем среди всех отраслей экономики.

В Нацбанке отмечают, что быстрый рост доходов также наблюдается в других сферах, которые в значительной степени финансируются из государственного бюджета. В то же время частный сектор сохраняет стабильно высокие темпы повышения оплаты труда из-за дефицита кадров.

Дополнительным фактором увеличения доходов населения стал рост пенсий, которые также повышались быстрее уровня инфляции.

Между тем украинский рынок труда демонстрирует постепенное восстановление. Количество штатных работников растет непрерывно с ноября 2025 года.

Активнее всего новых сотрудников набирают компании в сферах:

ИТ – прирост штатов на 24,7%;

строительства – на 9,6%;

обрабатывающей промышленности – на 5,9%.

В НБУ объясняют это активной работой предприятий на нужды оборонно-промышленного комплекса и выполнение государственных заказов.

Несмотря на то, что количество резюме на рынке труда все еще превышает число вакансий, работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных работников.

По оценкам Нацбанка, весной существенно возросли трудности с поиском специалистов, соответствующих требованиям работодателей. Это свидетельствует о структурном дисбалансе между навыками кандидатов и потребностями бизнеса.

По данным сайтов по поиску работы, в мае на одну вакансию в среднем приходилось 1,8 кандидата. Для сравнения, в марте этот показатель составлял 2,0, в апреле – 1,9. В то же время он остается более высоким, чем в мае прошлого года, когда на одну вакансию претендовали в среднем 1,5 человека.

Эксперты прогнозируют, что дефицит квалифицированных кадров и в дальнейшем будет стимулировать работодателей повышать зарплаты, особенно в сферах, где спрос на работников остается высоким.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев продемонстрировала рост и впервые за текущий год превысила 30 тысяч гривен, однако разрыв в доходах между различными отраслями и регионами до сих пор ощутим, а в Госстате рассказали, в каких уголках страны фиксируют самые высокие и самые низкие заработные платы.

А «Слово и дело» проанализировало декларации ректоров и составило рейтинг по уровню зарплат, полученных в прошлом году. На инфографике можно узнать, кто из руководителей университетов заработал больше всех.

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