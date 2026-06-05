ВАКС снова продлил обязанности прокурору Офиса генпрокурора и адвокатам

Высший антикоррупционный суд продлил до 28 июля срок действия обязанностей, возложенных на прокурора Офиса генерального прокурора Романа Шененко в рамках дела о подстрекательстве фигуранта расследования до взяточничества.

Такое решение 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу прокурора Офиса генпрокурора Романа Шененко с альтернативой 4 млн грн залога. Эти средства внесли и на Шененко возложили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить на два месяца, то есть до 28 июля 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования, срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Шененко – ред.)», – говорится в решении.

Также суд продлил до 27 июля срок действия обязанностей, возложенных на адвоката Сергея Науменко, а до 28 июля – на адвоката Александра Коробенко. У них такой же перечень обязательств.

Напомним, по данным следствия, прокурор и еще два адвоката, вступив в преступный сговор, предложили подозреваемому по одному из дел НАБУ закрыть уголовное производство путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС. Согласно разработанному плану лица выполняли роль посредников при получении и передаче денежных средств в размере 3,5 млн долларов США.

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