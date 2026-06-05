В Украине сокращают 10-12 классы в некоторых школах: в МОН объяснили причины

Минобразования разъяснило причины трудностей с доступом к обучению в 10–12 классах, которые фиксируют в отдельных общинах в ходе реализации школьной реформы.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет Суспільне.

2 сентября 2025, 15:01 12-летняя школа: что предусматривает реформа для старшеклассников Украина начала эксперимент в рамках подготовки к 12-летнему школьному образованию, готовя к признанию украинских аттестатов в Европе. Полный переход планируется в 2027 году. Подробнее о реформе – на инфографике.

В Украине продолжается реформа среднего образования, в рамках которой формируется новая сеть академических лицеев для учеников старших классов. Именно из-за этих изменений в отдельных общинах уже сейчас возникают трудности с доступностью обучения для школьников 10–12 классов.

По словам Лисового, более 80% территориальных общин уже определились с сетью заведений, в которых будут учиться старшеклассники. В то же время не все решения оказались удобными для учеников из-за особенностей транспортного сообщения.

Во многих случаях академические лицеи расположены в других населенных пунктах, из-за чего детям приходится преодолевать значительные расстояния до места учебы.

В МОН объясняют, что цель реформы – не сокращение доступа к образованию, а создание сильных профильных лицеев с современной материальной базой, лабораториями и возможностью выбирать учебный профиль.

Для обеспечения доступа к обучению государство планирует вкладывать средства в развитие инфраструктуры.

В частности предусмотрено:

ремонт местных дорог;

закупка новых школьных автобусов;

организация подвоза учеников к академическим лицеям.

Правительство рассчитывает, что это поможет сделать обучение доступным даже для детей из отдаленных населенных пунктов.

Как известно, полноценно реформа старшей профильной школы стартует 1 сентября 2027 года.

После этого большинство нынешних школ, которые не войдут в сеть академических лицеев, будут работать в статусе гимназий. Такие заведения будут обучать детей только до 9 класса и больше не будут набирать учеников в старшую школу.

Вместо этого получать полное общее среднее образование ученики смогут в специализированных академических лицеях или заведениях профессионального и профессионального предвысшего образования.

Напомним, накануне в Министерстве образования и науки Украины выступили против инициативы депутатов по сокращению количества предметов для НМТ и отвергли идею убрать математику из перечня обязательных дисциплин с 2027 года.

А ранее глава МОН Оксен Лисовой сообщил, что сейчас в Украине более 200 тысяч школьников, большинство из которых проживает в прифронтовых районах, получают образование в онлайн-формате.

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