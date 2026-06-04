Антикоррупционный суд снова продлил обязанности нардепке Скороход

Высший антикоррупционный суд продлил до 25 июля срок действия обязанностей, возложенных на народную депутат Анну Скороход в рамках взяточного дела.

Такое решение 25 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Апелляционная палата ВАКС определила 4 млн грн залога нардепке Скороход. На нее возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелем и другими подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство – удовлетворить частично. Продлить на два месяца, то есть до 25 июля 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования, срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемую (Скороход – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке Анне Скороход, ее помощнику и еще одному лицу. По версии следствия, они предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос применения санкций к компании-конкурентке. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности, СНБО. Гарантом принятия такого решения была нардепка.

После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о ссуде, «клиент» получил заверение, что эти деньги получат чиновники СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков в качестве подтверждения их действий. Несмотря на предоставление неправомерной выгоды фактической передачи денежных средств служебным лицам СНБО не состоялось и соответственно не было принято нужное решение о санкциях.

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