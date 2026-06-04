С Андреевского спуска в Киеве убрали памятник Булгакову

На Андреевском спуске в столице Украины демонтировали памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову.

Об этом сообщает ряд украинских медиа со ссылкой на видео журналистки «Суспильного» Катерины Некречи.

На кадрах, снятых репортером, видно, как коммунальщики грузят памятник на эвакуатор, фиксируя тросами. Также сам монумент обложили мешками и обернули пленкой для безопасности транспортировки.

Как известно, памятник стоял много лет на Андреевском спуске вблизи Литературно-мемориального музея писателя. Решение об устранении монумента из публичного пространства поддержал Киевский городской совет 18 декабря 2025 года.

Также известно, что в августе 2022 года Национальный союз писателей Украины предложил закрыть музей Булгакова. Вместо этого советовали создать музей композитора Александра Кошица. А через два года экспертная комиссия Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики признала все объекты, посвященные Булгакову, символикой российской имперской политики.

2 июня 2026, 15:38 Без Днепропетровска, Кировограда и Ильичевска: 10 лет декоммунизации «Слово и дело» вспоминает главные этапы и скандалы переименования населенных пунктов в 2016 году: от принятия законов о декоммунизации до попыток отменить новые названия городов.

Таким образом, в соответствии с декабрьским решением столичного горсовета, 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской империи и советской политики, должны исчезнуть из публичного пространства. В частности, и памятник Булгакову.

Отметим, Михаил Булгаков родился в Киеве, однако не поддерживал украинскую государственность. В Украинском институте нацпамяти уверяют, что его творчество содержит имперские нарративы и негативные образы украинцев.

Напомним, в Киеве в рамках дерусификации и декоммунизации переименован ряд городских объектов.

Также Верховная рада приняла постановление о переименовании отдельных населенных пунктов и районов. Всего должны получить новые названия 328 населенных пунктов.

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