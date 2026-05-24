В Сербии прошли многотысячные протесты против правительства и президента Вучича

В столице Сербии Белграде прошла масштабная антиправительственная акция протеста, которая фактически дала старт предвыборной кампании в стране. Десятки тысяч людей вышли на улицы, требуя смены власти и усиливая давление на президента Сербии.
Об этом пишет Bloomberg.
Протест проходил под лозунгом «Студенты побеждают». Его организовала неформальная группа студентов, которая уже более года является движущей силой антиправительственных демонстраций в стране. К акции также присоединились оппозиционные политические силы.
По данным полиции, в митинге приняли участие более 34 тысяч человек.
Сообщается, что на этой неделе Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться в период с конца сентября до середины ноября. Если голосование состоится, это будут уже пятые парламентские выборы в Сербии за последнее десятилетие и четвертые – досрочные.
Правящая партия президента удерживает власть с 2012 года.
В то же время сторонники Вучича организовали собственную кампанию под лозунгом «Сербия побеждает». Они обвиняют участников протестов в работе на иностранные интересы и попытках сорвать политический курс страны, который сочетает стремление к вступлению в ЕС с тесными отношениями с россией, Китаем и США.
После завершения основной акции часть протестующих двинулась к месту проведения митинга сторонников президента. Там произошли столкновения с полицией, охранявшей мероприятие. Информации о пострадавших или задержанных на данный момент нет.
Напомним, массовые протесты в Сербии начались после трагедии 2024 года, когда из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Оппозиция и активисты возлагают ответственность за трагедию на коррупцию и некомпетентность властей.
