Сторонник Трампа и правый популист Янша в четвертый раз стал премьером Словении

Словенский парламент поддержал кандидатуру правого политика Янеза Янши на должность премьер-министра. Это уже его четвертый срок во главе правительства страны.
Об этом пишет Politico.
За Яншу проголосовали 51 из 87 депутатов Национальной ассамблеи. Накануне его политсила Словенская демократическая партия (SDS) смогла сформировать коалицию с несколькими правыми политическими силами, что обеспечило необходимое большинство.
Возвращение Янши к власти произошло после того, как предыдущие попытки сформировать правительство другими политическими силами провалились. Ранее он с небольшим отрывом проиграл выборы либеральному кандидату Роберту Голобу, который в итоге не смог удержать коалицию и подал в отставку.
Янша известен как сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, а его возвращение к власти эксперты рассматривают как усиление позиций правого популизма в Европе.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила политика с возвращением на должность и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество по общим вызовам.
Напомним, на мартовских парламентских выборах в Словении победу одержала правящая партия «Движение Свобода» во главе с действующим премьером Робертом Голобом. В то же время ее отрыв от Словенской демократической партии (СДП) под руководством Янеза Янши оказался минимальным.
Несмотря на то, что Голоб объявил о своей победе, ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства в парламенте. Поэтому, согласно законодательству Словении, кандидата на пост премьера должен определить президент, выбрав того политика, который получит поддержку как минимум 46 депутатов.
