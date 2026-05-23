Сторонник Трампа и правый популист Янша в четвертый раз стал премьером Словении

Словенский парламент поддержал кандидатуру правого политика Янеза Янши на должность премьер-министра. Это уже его четвертый срок во главе правительства страны.

Об этом пишет Politico.

16 декабря 2025, 19:07 В каких странах будут переизбирать власть в 2026 году В 2026 году будут выбирать нового президента в 19 странах мира. Выборы в законодательные органы готовятся провести 37 государств. Подробнее – на инфографике.

За Яншу проголосовали 51 из 87 депутатов Национальной ассамблеи. Накануне его политсила Словенская демократическая партия (SDS) смогла сформировать коалицию с несколькими правыми политическими силами, что обеспечило необходимое большинство.

Возвращение Янши к власти произошло после того, как предыдущие попытки сформировать правительство другими политическими силами провалились. Ранее он с небольшим отрывом проиграл выборы либеральному кандидату Роберту Голобу, который в итоге не смог удержать коалицию и подал в отставку.

Янша известен как сторонник бывшего президента США Дональда Трампа, а его возвращение к власти эксперты рассматривают как усиление позиций правого популизма в Европе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила политика с возвращением на должность и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество по общим вызовам.

Напомним, на мартовских парламентских выборах в Словении победу одержала правящая партия «Движение Свобода» во главе с действующим премьером Робертом Голобом. В то же время ее отрыв от Словенской демократической партии (СДП) под руководством Янеза Янши оказался минимальным.

Несмотря на то, что Голоб объявил о своей победе, ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства в парламенте. Поэтому, согласно законодательству Словении, кандидата на пост премьера должен определить президент, выбрав того политика, который получит поддержку как минимум 46 депутатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.