Зеленский впервые провел встречу с премьером Грузии Кобахидзе: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Об этом сообщает портал Грузия Online, ссылаясь на администрацию грузинского правительства.

3 декабря 2024, 19:15 Как менялось отношение граждан Грузии к членству в ЕС и НАТО На инфографике – как менялось отношение граждан Грузии ко вступлению страны в Евросоюз и НАТО.

Там рассказали, что инициатором встречи выступила украинская сторона. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения между Киевом и Тбилиси, а также актуальные вопросы сотрудничества.

«В этой встрече также приняли участие министры иностранных дел обеих стран», – говорится в заявлении.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что провел отдельную встречу с моим грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

«Мы обменялись мнениями по ряду двусторонних, региональных и международных событий. Мы обсудили европейскую интеграцию и важную роль ЕС в глобальных делах. Мы уделили особое внимание расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества», – написал Сибига.

Напомним, в ноябре прошлого года глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что путь интеграции Грузии в ЕС и получение статуса кандидата якобы сопровождались «негативным отношением Украины», в частности в 2022–2023 годах, когда, по её словам, проводились кампании, направленные на блокирование евроинтеграции Грузии.

Сибига после этого отреагировал на упреки Грузии в «препятствовании» вступления страны в ЕС.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, как менялось отношение граждан Грузии к членству в ЕС и НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.