Война с США и Израилем почти не повлияла на ядерные возможности Ирана – разведка

Несмотря на месяцы боевых действий и удары США и Израиля по иранским объектам, ядерные возможности Ирана существенно не изменились, а срок, необходимый Тегерану для создания ядерного оружия, не изменился с прошлого лета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.

9 апреля 2026, 15:56

Как отмечается, срок, необходимый Ирану для создания ядерного оружия, остается примерно таким же, как и ранее, – около одного года в случае принятия политического решения о его разработке. Эта оценка не изменилась даже после месяцев боевых действий и ударов по иранским объектам.

Американские и израильские атаки, начавшиеся в конце февраля, были направлены преимущественно на военную инфраструктуру Ирана, его системы противовоздушной обороны и объекты оборонной промышленности. В то же время часть ударов затронула и ядерную инфраструктуру, включая известные объекты по обогащению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Несмотря на это, по оценкам разведки, ключевые элементы ядерной программы Ирана не были полностью уничтожены. В частности, обеспокоенность вызывает то, что Иран сохраняет значительные запасы урана, обогащенного до высокого уровня. Международное агентство по атомной энергии оценивает, что этого материала теоретически достаточно для создания нескольких ядерных боезарядов в случае дальнейшего обогащения.

В отчетах также отмечается, что эффективность военных ударов ограничена сложностью доступа к объектам, которые расположены глубоко под землей или защищены мощными укреплениями. Именно это, по мнению аналитиков, затрудняет полное уничтожение ядерного потенциала Ирана.

Отдельно разведка США оценивает, что Иран может ускорить программу в случае политического решения руководства, хотя официально Тегеран отрицает намерения создавать ядерное оружие. США и МАГАТЭ, в свою очередь, считают, что организованная программа по созданию боезарядов была свернута еще в 2003 году, хотя часть экспертов и Израиль ставят это под сомнение.

В Вашингтоне подчеркивают, что главной целью остается недопущение появления ядерного оружия у Ирана – как через военное давление, так и через возможные переговоры.

Напомним, накануне Иран предложил США новый план из 14 пунктов для завершения конфликта и разблокирования Ормузского пролива. Согласно документу, переговоры по ядерной программе планировалось перенести на «позже». Однако президент США Дональд Трамп заявил, что «не может себе представить», чтобы этот план был приемлем.

