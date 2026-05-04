«Самый вероятный сценарий»: президент Финляндии считает, что война в Украине продлится весь 2026 год

Президент Финляндия Александр Стубб заявил, что война россии против Украины, вероятно, будет продолжаться в течение всего 2026 года. В то же время, по его оценке, Москва вряд ли решится на прямой военный конфликт со странами НАТО.

Так, во время общения с журналистами 4 мая политик очертил три возможных сценария развития событий: продолжение войны, заключение мирного соглашения или поражение одной из сторон.

«Мы считаем, что в этом году первый сценарий наиболее вероятный, и мы действительно видим гораздо более сильную Украину сейчас», – сказал он.

Стубб также предупредил о росте гибридных угроз, в том числе информационных атак, диверсий и повреждении инфраструктуры. По его словам, противодействие таким вызовам сложнее, однако Европа уже формирует новую систему сдерживания, подобную той, которая существовала в период Холодной войны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по прекращению войны россии против Украины не должны откладываться до завершения конфликта вокруг Ирана.

Зеленский также заявил, что выход украинских защитников из Донецкой и Луганской областей может стать стратегическим проигрышем для ВСУ.

